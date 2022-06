Projeção mostra Lula à frente em 16 Estados; Bolsonaro lidera em 8

A projeção dos cenários foi feita pelo Estadão Dados com base em informações do agregador de pesquisas do Estadão

O conjunto das mais recentes pesquisas indica que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente na corrida presidencial em 16 Estados, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera em oito. Nos últimos 45 dias, Rio e Goiás saíram da classificação de “indefinidos”. No Rio, a ponta foi assumida por Lula; em Goiás, a dianteira é de Bolsonaro. Além disso, já não há segurança para afirmar que o presidente vence no Paraná.

A projeção dos cenários foi feita pelo Estadão Dados com base em informações do agregador de pesquisas do Estadão, lançado nesta semana, e em resultados de votações anteriores para presidente.

O atual mapa eleitoral de Lula é um arco que sai do Sudeste, engloba todo o Nordeste e avança pelos maiores Estados da Amazônia. Já os redutos de Bolsonaro coincidem com a geografia do agronegócio. Em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a distância entre os dois é pequena, o que impede que se aponte um favorito.

As pesquisas indica que Lula está à frente em todos os Estados do Nordeste, que concentra cerca de 27% dos eleitores do País. Já Bolsonaro está na liderança em todo o Centro-Oeste – ele ampliou a vantagem que tinha em Goiás e agora é líder isolado no Estado. Cerca de 7,5% dos eleitores brasileiros estão na região

No Sul, com 15% do eleitorado, a vantagem é de Bolsonaro, que está na frente em Santa Catarina. Não há favorito no Paraná e no Rio Grande do Sul. No Sudeste, Lula lidera em Minas, Espírito Santo e Rio. A região concentra 43% dos votantes – quase o mesmo número que a soma de Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Estadão Conteúdo