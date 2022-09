Procuradoria pede que desfile cívico-militar não seja confundido como ato político-partidário

Foi enviado ofício ao ministro da Defesa, ressaltando o papel constitucional das Forças Armadas

MARCELO ROCHA

O Ministério Público Federal em Brasília instaurou um inquérito para que o Executivo adote medidas de prevenção a fim de que os atos oficiais e o desfile militar de 7 de Setembro não sejam confundidos com atos de natureza político-partidária.

Foi enviado ofício ao ministro da Defesa, ressaltando o papel constitucional das Forças Armadas. As procuradoras regionais dos direitos do cidadão oficiaram, ainda, o Secretário Especial de Comunicação Social para garantir que a participação de servidores civis no evento seja voluntária, sem qualquer forma de coação ou constrangimento.

As medidas foram motivadas diante das manifestações político-partidárias agendadas para o mesmo dia, horário e local do desfile cívico-militar que acontecerá na Esplanada dos Ministérios. Foram distribuídos convites a servidores civis lotados nos ministérios para que comparecessem ao evento.