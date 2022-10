Procuradoria Eleitoral aciona TSE contra bloqueio de rodovias

No documento enviado ao tribunal na noite desta segunda (31), Gonet requer que as medidas sejam tomadas com cautela

Marcelo Rocha

Brasília, DF

O vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet, pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que adote providências para restaurar a normalidade nas rodovias brasileiras. A corte eleitoral é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes.

No documento enviado ao tribunal na noite desta segunda (31), Gonet requer que as medidas sejam tomadas com cautela e mediante orientação à PRF (Polícia Rodoviária Federal), “para evitar o agravamento da situação e garantir o livre trânsito de veículos, bens e pessoas em todas as rodovias do país”.

“Desafios dessa espécie atingem o processo eleitoral, no que tange à sua legitimidade e eficácia como forma de expressão da vontade popular”, afirmou o vice-PGE.

Gonet é designado para a função de tocar o dia a dia da Procuradoria junto ao TSE por Augusto Aras, titular do posto.

O pedido foi feito com base em notícias sobre manifestações realizadas por caminhoneiros. Os bloqueios atingem rodovias federais em diversos estados.

Mais cedo, a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal solicitou da PRF, em 24 horas, informações sobre as providências que estão sendo adotadas para garantir a manutenção do fluxo nas rodovias federais. O colegiado cuida de procedimentos relacionados ao controle externo das atividades das polícias.