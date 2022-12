Presidente do Senado condena ato terrorista: “O Brasil quer paz”

Segundo Rodrigo Pacheco, ‘não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se manifestou, nesta segunda-feira (26), sobre o ato análogo a terrorismo ocorrido em Brasília no último sábado (24). Pacheco reprovou a ação dizendo que “O Brasil quer paz para seguir em frente”.

“Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis, em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança”, declarou Pacheco. “As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro”, prosseguiu.

Pacheco se refere ao homem que armou uma bomba encontrada próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília. O empresário bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54 anos, posicionou o artefato com o objetivo de “chamar atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro”, aponta a Polícia Civil do DF (PCDF). George é paraense e frequenta o QG do Exército, onde manifestantes questionam o resultado das eleições 2022.

“O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos!”, encerrou Rodrigo Pacheco.

