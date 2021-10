Presidente do PL convida Bolsonaro para se filiar

Valdemar ainda afirmou que o PL “desempenhará um papel de maior protagonismo no contexto da política nacional”

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (25), o ex-deputado federal e presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reiterou o convite ao presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, seus filhos e apoiadores para se filiar ao partido. De acordo com Neto, a sigla fará um projeto “arrojado” nas próximas eleições para a reeleição de Bolsonaro.

“Estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança”, afirmou Valdemar. O vídeo de Valdemar vem após o senador governista Jorginho Mello, também do PL, visitar Bolsonaro no Palácio do Planalto a última sexta-feira (22) e afirmar que “gostaria muito” de ver o presidente no partido.

“Inspirados na grandeza desse passo, seguiremos orientados pela fé no futuro do Brasil certo de nossas convicções na batalha de reeleição do presidente Bolsonaro pelo Partido Liberal”, continua o político.

Valdemar ainda afirmou que o PL “desempenhará um papel de maior protagonismo no contexto da política nacional”. Segundo ele, serão organizadas “chapas robustas” para o Senado, Câmara e assembleias estaduais. “Nós disputaremos a preferência do voto inclusive nas disputas para os governos estaduais”.