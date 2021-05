“Esse documento que foi uma resposta do Ministério da Saúde, a um deputado federal. Não sou eu que estou inventando”, afirmou Aziz

Constança Rezende, Julia Chaib e Renato Machado

Brasília, DF

Ao retomar a sessão após intervalo, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou, na tarde desta quarta-feira (19), ter em mãos um documento oficial do Ministério da Saúde que contraria a versão dada pelo ex-ministro Eduardo Pazuello em seu depoimento. “Esse documento que foi uma resposta do Ministério da Saúde, a um deputado federal. Não sou eu que estou inventando”, afirmou Aziz.

O presidente da comissão disse que o documento menciona que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), teria alertado no dia 7 de janeiro a respeito da falta de oxigênio.

Em seu depoimento, Pazuello afirmou que apenas teve conhecimento da situação de falta de oxigênio na noite do dia 10, com conversa com o mesmo governador.