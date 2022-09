Prerrogativas aciona Ciro na Justiça por dizer que grupo pratica ‘corrupção do bem’

Em entrevista ao programa do podcaster e youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, Ciro afirmou que Lula “sempre foi fascistoide”

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O grupo Prerrogativas ingressou com uma interpelação judicial contra o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) para que ele dê explicações sobre ter acusado o coletivo de praticar “corrupção do bem” e de impulsionar a campanha do ex-presidente Lula (PT).

A equipe de juristas e advogados apoiam a candidatura do petista contra Jair Bolsonaro (PL).

As declarações de Ciro foram feitas na segunda-feira (26) durante sua participação no podcast Flow. “Um tal de Prerrogativas, aqui em São Paulo, que já tá disputando quem vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, está pagando impulsionamento da campanha do Lula, e isso é flagrantemente ilegal, é crime eleitoral, mas como é corrupção do bem não tem problema”, afirmou o pedetista.

A ação diz que Ciro Gomes imputa a prática de crime a integrantes do grupo Prerrogativas.

A interpelação quer saber se o presidenciável “ratifica as afirmações proferidas”, a quem especificamente ele se refere “ao imputar a prática de crime eleitoral a ‘um tal de Prerrogativas'” e com base em quais elemento faz as acusações.

Na entrevista, que durou cerca de três horas, Ciro também disse que decidiu lançar o manifesto à nação porque “o lulopetismo alucinou”, afirmou estar sofrendo ameaças contra sua vida e defendeu que o fascismo “ganhando a eleição no Brasil”.

O candidato tem subido o tom nos ataques contra Lula para evitar uma migração de votos para o petista. Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (22) mostrou que Lula é citado como segunda opção de voto por 21% dos eleitores que ainda podem mudar de ideia na eleição para presidente.

Foi a primeira vez desde maio, quando teve início a série histórica de dados, que o pedetista não esteve à frente numericamente entre os citados como segunda opção. Ele também apareceu em condição de empate em pesquisas anteriores.

Em entrevista ao programa do podcaster e youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, Ciro afirmou que Lula “sempre foi fascistoide”. Monark foi desligado do Flow após defender o direito de existência de um partido nazista.

Procurada, a equipe de Ciro Gomes não respondeu até a publicação deste texto.