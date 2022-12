Preocupação de Lula com Sebrae deve derrubar presidente bolsonarista em 2023

O bolsonarista Carlos Melles foi reconduzido ao cargo de diretor-presidente da instituição, que é vista pelo petista como peça importante

Danielle Brant e Guilherme Seto

O Sebrae, órgão de suporte a micro e pequenas empresas do Sistema S, deverá ser foco de discórdia política para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já nos primeiros meses de 2023.

O bolsonarista Carlos Melles foi reconduzido ao cargo de diretor-presidente da instituição, que é vista pelo petista como peça importante na sua interlocução com o empresariado.

A aposta de petistas é a de que o conselho do Sebrae, que passará a ter membros indicados pelo presidente eleito em 2023, fará articulação para derrubar Melles antes de março. O governo federal tem 5 das 15 cadeiras do conselho e é a instância que elege o presidente do Sebrae.

Lula enfatizou durante a campanha a sua atenção ao setor, apontando que as leis que criaram a figura do MEI (microempreendedor individual) e do Simples Nacional foram editadas em seu governo, durante o qual ele colocou um de seus aliados mais próximos, Paulo Okamotto, no comando do Sebrae.

Ciente dos riscos, Melles buscou o governo de transição, mas não teve retorno positivo. Como adiantou o Painel, Geraldo Alckmin (PSB) enviou uma carta ao Sebrae pedindo o adiamento da votação, mas não foi atendido.

Diante disso, Melles reforçou sua base e incorporou à sua diretoria a deputada federal Margarete Coelho (PP-PI), aliada de Arthur Lira (PP-AL) e Ciro Nogueira (PP-PI), na tentativa de evitar a queda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sebrae é cobiçado pelos altos salários aos diretores (acima de R$ 50 mil), pela quantidade de cargos a distribuir e pelo caixa reforçado (mais de R$ 5 bilhões em aplicações financeiras).