Prefeito do Recife diz que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez

O prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), anunciou nesta quinta-feira (6), por meio das redes sociais, que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. Ele está vacinado com duas doses contra a doença.

“Hoje testei positivo para covid-19, pela 2ª vez. Estou com sintomas leves e vou seguir o protocolo de isolamento em casa. Continuo coordenando e acompanhando as ações da Prefeitura do Recife, remotamente. Com a proteção de Deus e respeito à ciência, vamos atravessar esse momento”, escreveu.

No vídeo que acompanha a publicação, Campos ainda diz que familiares que passaram o Réveillon com ele também testaram positivo para a doença causada pelo novo coronavírus. O prefeito namora a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

As vacinas contra a Covid-19 funcionam e são importantes, mesmo com notícias de que vacinados desenvolveram a doença. Isso porque o objetivo dos imunizantes é impedir o aparecimento de quadros graves e morte.

O mesmo se aplica à vacina contra a gripe, disponível há décadas. A dose não previne necessariamente a infecção pelo vírus influenza, mas evita as complicações frequentes nos grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes e idosos.