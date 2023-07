“Precisamos punir quem transmite ódio”, diz Lula

Houve divergências nos depoimentos, que devem ser esclarecidas com imagens registradas pelas câmeras de segurança do aeroporto

Durante entrevista coletiva em Bruxelas, na Bélgica, onde está participando da cúpula que reúne países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), o presidente Lula criticou as agressões sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os comparando a “animais selvagens”.

O ministro foi hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto de Roma, na Itália, na última sexta-feira (14). “Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem de ser agressivo, não tem de xingar”, afirmou o petista.

Lula comparou os agressores também com neofascistas, dizendo que eles precisam voltar a ser civilizados.

Os envolvidos na agressão, uma mulher e dois homens, todos brasileiros, já prestaram depoimento à Polícia Federal. O casal negou ter ofendido Moraes, se limitando a dizr que houve uma confusão com o filho dele, que também se chama Alexandre, mas sem agressão física. Porém, houve divergências nos depoimentos, que devem ser esclarecidas com imagens registradas pelas câmeras de segurança do aeroporto, que chegam ao Brasil nesta quarta (19).