Prazo para justificar ausência no 2° turno das eleições vai até esta segunda (9)

O processo poderá ser feito pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do Sistema Justifica

Esta segunda-feira (9) é a data limite para justificar a ausência de voto no segundo turno das Eleições Gerais de 2022. Este será o fim do período de 60 dias após as eleições. O processo poderá ser feito pelo aplicativo e-Título, que está disponível para download gratuito nas plataformas digitais App Store (iOS) e Google Play (Android).

Também é possível justificar pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do Sistema Justifica ou envio do Requerimento de Justificativa à zona eleitoral do cidadão. O eleitor que não foi ao local de votação nos dois turnos, terá que dar as duas justificativas.

É preciso apresentar a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento ao realizar a justificativa de ausência. O exame da justificativa fica a cargo da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título.

Multa

Os eleitores que não justificarem a ausência de voto pagarão multa para cada turno. O valor varia entre o mínimo de 3% e o máximo de 10%, ou seja R$ 35,13. Como previsto pelo TSE, o valor poderá ser multiplicado por dez de acordo com as condições financeiras do eleitor.