Posse de Lula terá ações de inclusão e ainda busca forma de convite a Maduro

O grupo que organiza a posse, coordenado por Janja, também estuda forma de convidar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Mateus Vargas

Brasília, DF

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o terceiro mandato como presidente da República terá ações inclusivas e estuda formas de evitar ruídos perturbadores, como os tiros de canhão, além dos fogos de artifício.

Socióloga e futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, disse à imprensa que o veto a esses barulhos foi um pedido de autistas. Ela também anunciou nesta quarta-feira (7) que a transição de governo vai promover uma exposição no Museu Nacional da República, em Brasília.

O grupo que organiza a posse, coordenado por Janja, também estuda forma de convidar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para a cerimônia. Isso porque o governo Jair Bolsonaro (PL) cortou relações diplomáticas com o país vizinho e publicou, em 2019, uma portaria impedindo a entrada de altos funcionários do governo venezuelano.

Segundo a transição de governo, já confirmaram a presença na posse de Lula os presidentes da Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal e Timor-Leste, além do rei da Espanha.

O embaixador Fernando Luís Lemos Igreja, que participa da organização da posse, disse que a transição discute “internamente” uma forma de fazer o convite a Maduro.

Janja afirmou que ainda não está definida uma forma de substituir os tiros de canhão durante a posse. “Achamos a demanda importante”, disse ela.

“A coordenadoria [da posse] vai atender essa demanda da sociedade civil. Estamos atendendo a pessoas que tem perturbação com barulhos excessivos”, afirmou Janja.

A futura primeira-dama declarou ainda que estará disponível no Museu Nacional da República durante o mês de janeiro a exposição “Brasil do Futuro, as formas da democracia”, com curadoria da historiadora Lilia Schwarcz, do humorista Paulo Vieira e de Márcio Tavares, secretário de cultura do PT.

Segundo Tavares, a exposição terá obras do acervo do Museu Nacional da República, do Museu de Arte de Brasília, da Presidência da República e de autores ainda não divulgados.

Janja já havia anunciado um show no dia da posse com artistas como Pabllo Vittar, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margareth Menezes, Martinho da Vila e Gaby Amarantos. O PT iniciou na terça-feira (6) uma vaquinha virtual para bancar as despesas das atrações musicais.

A futura primeira-dama disse que Lula fará trajeto em carro aberto na posse, mas que é preciso avaliar se o Rolls-Royce está “em condições”. “Parece que foi danificado na última posse [de Bolsonaro]”, disse ela.

“Ouvi que talvez teria sido danificado o banco”, disse ainda, sem dar detalhes. Ela afirmou que a equipe de transição ainda vai avaliar o veículo.

Janja disse que a equipe que coordena a posse tem feito reuniões com forças de segurança que vão atuar na posse. Ela afirmou que são esperadas 300 mil pessoas e que não há previsão de “nenhum incidente”.

Ela ainda afirmou que às 14h30 deve começar o trajeto de Lula em direção ao Congresso Nacional, para abrir a cerimônia de posse.



O TRAJETO DE LULA NA POSSE

– Segundo Janja, o presidente eleito começa o trajeto de carro em direção ao Congresso Nacional por volta de 14h30

– A cerimônia no plenário do Congresso está prevista para as 15h

– A etapa da posse que ocorre no Planalto, com cumprimentos de chefes de estado, deve começar às 17h

– A recepção de delegações estrangeiras no Itamaraty deve começar às 18h30

– Os shows musicais ao público que acompanha a posse deve começar após o evento no Planalto, ainda segundo a futura primeira-dama