Posse da Executiva do PRD movimenta Cenário Político do DF

Na noite desta quinta-feira (16.05), o Partido Renovação Democrática (PRD) movimentou o cenário político do Distrito Federal, unindo diversas correntes políticas e lotando o auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

De acordo com dados da casa, a cerimônia contou com mais de 800 presentes, incluindo lideranças comunitárias, representantes do Governo do Distrito Federal, deputados, senadores, ex-parlamentares e a primeira governadora da Capital do Brasil, Abadia.

O presidente do PRD, Lucas Kontoyanis, comandou os trabalhos e foi prestigiado por todos os presentes, que destacaram seu calibre político em seus discursos.

Mais de 55 autoridades participaram do evento. Entre os presentes, estavam os senadores Leila do Vôlei e Izalci Lucas, o deputado federal Reginaldo Veras representando a bancada da Câmara dos Deputados, e, representando a bancada distrital, os deputados distritais Robério Negreiros, João Cardoso, Paula Belmonte, Rogério Morro da Cruz e Roosevelt. O governo distrital foi representado pelo secretário de Governo José Humberto e pela secretária da Mulher Giselle Ferreira. Também marcaram presença o ex-senador Chiquinho Escórcio, Ex Deputados Leonardo Prudente, Benício Tavares, Alirio Neto e sua esposa Sandra Bacelar, alem da ex-governadora Maria de Lourdes Abadia.

Os administradores das regiões administrativas compareceram também, entre eles o Aderivaldo Cardoso de Jardim Botanico, Gustavo Aires do Cruzeiro, Arthur Nogueira do Guara, Roberto Medeiros de São Sebastião e também um dos principais gestores do atual governo, Marcelo Piauí.

O ex desembargador do TRE-DF, Dr Everardo Gueiros compareceu ao evento e advogados de renome como o Dr Jacks Veloso e Dr Paulo Alexandre.

Somente na noite de ontem, durante a solenidade, foram filiados vários ex-candidatos que, na eleição de 2022, somaram mais de 80 mil votos. Segundo o presidente do partido, a partir de agora se inicia as tratativas e composições políticas com outros partidos e pretensos candidatos que vão prosseguir até 2026, ano em que o DF terá novas eleições. O presidente da agremiação deixou claro: “Vamos eleger pelo menos dois deputados distritais, um federal e iremos compor a chapa majoritária para o Senado e governo do DF”, disse Lucas.