Por motivação política, dois morrem em festa de aniversário em Foz do Iguaçu

Um bolsonarista invadiu a festa de aniversário do tesoureiro do PT Paraná e, após discussão, ambos trocaram tiros

Na madrugada deste domingo (10), uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu acabou em tragédia. O guarda municipal Marcelo Aloízio de Arruda, de 50 anos, comemorava a vida com uma festa temática do PT quando foi baleado. O servidor, que também era tesoureiro do partido, foi levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu, e deixou esposa e quatro filhos.

Segundo a Polícia Civil, quem atirou foi Jorge José da Rocha Guaranho, policial Penal Federal. Ele chegou na festa gritando ‘aqui é Bolsonaro!’, mesmo sem conhecer ninguém, mas estava com bebê e mulher no carro

O aniversariante teria pedido para o invasor sair da festa e, após uma discussão, Guaranho teria sacado a arma e ameaçado. O polícial Penal saiu dizendo que voltaria para matar todo mundo, e voltou, sozinho, 20 minutos depois e atirou duas vezes contra o guarda municipal, que conseguiu revidar e baleou José, que também faleceu.

Marcelo Arruda e outros presentes teriam pedido para o invasor retirar-se. “Após uma rápida discussão, esse então desconhecido sacou de uma arma e ameaçou todos. Logo depois saiu dizendo que voltaria para matar todo mundo”, contou uma fonte, que pediu para não ter o nome revelado.

O secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Antônio Jahnke, lamentou a morte e afirmou que a Polícia Civil investigará as motivações do crime. “Pelo que a gente percebeu, foi uma intolerância política”, afirmou.

Marcelo Arruda estava na corporação há 28 anos, tendo entrado na primeira turma da Guarda Municipal. O guarda também era diretor do Sindicato da categoria no município.

“Um ataque contra a vida, um ataque contra a liberdade de expressão, um ataque contra a democracia”, disse o PT Paraná em nota oficial. O partido lamentou a mrote do tesoureiro e disse que irá prestar assistência à família da vítima.