Polícia Federal instala gabinete de crise para identificar autores dos ataques aos órgãos federais

Em resposta aos atos registrados neste domingo (8) em Brasília, quando terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, a Polícia Federal instalou gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques aos ógãos federais.

Segundo a corporação, grupos táticos foram mobilizados de vários estados para apoiar as forças de segurança em Brasília.

“Equipes já iniciaram as ações de polícia judiciária, bem como perícias no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal para identificação dos responsáveis pelos atos de vandalismo, inclusive com sistemas de identificação facial”, escreveu o perfil da PF no Twitter.

Além disso, foi mobilizado um Grupo de Bombas e Explosivos da PF para realizar varreduras pelos locais invadidos. A segurança de Lula também será reforçada, incluindo rotas e instalações.

Os crimes cometidos durante os atos estão sendo devidamente apurados, no âmbito das atribuições da Polícia Federal.

