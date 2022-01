Polarização com a morte de Olavo de Carvalho, movimenta as redes sociais

A notícia da morte de Olavo de Carvalho movimentou os Assuntos do Momento do Twitter logo no início da manhã desta terça-feira (25). O tópico principal foi seu nome, Olavo de Carvalho, mas também ganhou atenção Morreu de Covid. Destaque ainda para a polarização com mensagens de apoio, Descanse, e ofensivas, Grande dia. No Google Trends as publicações de diversos veículos de comunicação apareciam com a notícia como mais acessadas. Além das postagens de políticos seguidores do guru, como o próprio presidente Jair Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli, lamentaram a morte. Entretanto, alguns influenciadores contrários preferiram pontuar os negacionismo de Olavo, como Felipe Neto, que comentou a morte desde a madrugada, sublinhando que ele "debochou da pandemia".