PM é acionada após objeto suspeito em frente a evento em MG, e Bolsonaro cancela entrevista

Leonardo Augusto e Marianna Holanda

Belo Horizonte, MG

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada na noite desta quinta-feira (6) para investigar um objeto suspeito deixado em frente ao teatro onde estava sendo realizado encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com empresários em Belo Horizonte.

Bolsonaro já deixou o local em direção ao aeroporto.

“Temos conhecimento do fato, o presidente segue sua agenda, e o assunto está sendo verificado pela PM-MG”, disse o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), por meio de nota.

O GSI é responsável pela segurança do presidente da República.

O presidente participou de evento da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) no teatro do Sesi, em Belo Horizonte.

O objeto suspeito estava em cima de uma lixeira em frente ao local, segundo a assessoria da PM.

Após o evento com empresários, Bolsonaro participaria de uma entrevista coletiva, mas ela foi cancelada.