PL questiona resultado do 2º turno das eleições em representação enviada ao TSE

Segundo relatório, Bolsonaro teria recebido 51,05% dos votos no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Partido Liberal (PL) protocolou, nesta terça-feira (22), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma Representação Eleitoral para Verificação Extraordinária para que os votos de cinco modelos de urnas eletrônicas fossem anulados.

Segundo o documento apresentado, houve “desconformidades irreparáveis no funcionamento das urnas”. O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, foram até o TSE e entraram com o pedido.

Durante o último final de semana, um vídeo de Valdemar circulou nas redes sociais onde ele diz que urnas produzidas anteriores a 2020 têm o mesmo número de patrimônio, o que, segundo ele, impediria o controle e fiscalização dos equipamentos.

Para elaborar o documento, a sigla utilizou como base auditoria independente feita pelo instituto Voto Legal, contratado pelo próprio partido. O relatório aponta que “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento das urnas com potencial para macular o segundo turno das eleições presidenciais de 2022”.

Sendo assim, o partido pede para que os votos de 250 mil urnas sejam anulados. De acordo com a auditoria, na verdade, Bolsonaro teria recebido 51,05% dos votos no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).