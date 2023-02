PL de Bolsonaro sofre baixa horas antes de eleição no Senado

O senador mineiro Carlos Viana trocou o PL pelo Podemos nesta quarta-feira (1º), pegando de surpresa até mesmo bolsonaristas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Horas antes das eleições do Senado, o PL sofreu uma baixa e ampliou a distância para o PSD.

“Mais espaço em Minas”, afirmou Viana à Folha de S.Paulo, perguntado sobre sua mudança. O senador não respondeu, quando foi questionado sobre o voto no candidato do PL, Rogério Marinho (PL-RN).

Com a mudança, o PSD de Gilberto Kassab se consolida como a maior bancada do Senado com 15 senadores. O PL de Valdemar da Costa Neto vem agora em segundo lugar, com 12. Já o Podemos sai de quatro para cinco senadores.

Em outubro, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu eleger oito senadores e anunciou que começaria o ano de 2023 com, no mínimo, 14 –contando com os outros seis que têm mandato por mais quatro anos.

O encolhimento do PL só foi percebido quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou o tamanho das bancadas partidárias durante a sessão de posse.

Veja o novo resultado das bancadas no Senado:

PSD: 15

PL: 12

MDB: 10

PT: 9

União: 9

PP: 6

Podemos: 5

PSB: 4

Republicanos: 4

PDT: 3

PSDB: 3

Rede: 1