PL avalia que precisa reforçar imagem e presença em redes sociais

Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL avalia que é preciso reforçar sua imagem junto à população, aumentar a identificação com o governo federal e melhorar com urgência a presença em redes sociais.

Parte das conclusões consta de uma série de pesquisas que a legenda fez em todo o país no mês de janeiro, para se preparar para o período eleitoral. “Detectamos a necessidade de reforçar a imagem do partido, divulgar mais as ações do governo federal junto à população e aumentar a identificação com Bolsonaro”, diz o vice-presidente nacional do partido, deputado Capitão Augusto (SP).

Segundo ele, há alguns problemas que precisam ser atacados rapidamente, como o fato de o PL ser apenas o décimo sexto partido em número de seguidores em redes sociais e buscas no Google. “O Bolsonaro, que é o rei das redes sociais, pode nos ajudar muito nesse aspecto”, afirma o parlamentar.

A direção nacional também vai iniciar uma campanha de filiações, colocando como objetivo aumentar o número de membros dos atuais 700 mil para 1 milhão até março.

No Congresso, lideranças estaduais da “bancada da bala” também estão sendo cortejadas pelo PL. Segundo Augusto, que coordena nacionalmente o grupo, cerca de 25 deputados que têm a segurança com bandeira devem se filiar ao partido, na esteira da chegada de Bolsonaro.