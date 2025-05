PL apresenta novo projeto de anistia com texto mais brando

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou nesta quinta, 22, um novo projeto de lei que prevê uma anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. O texto tem teor mais suavizado. A proposta anterior, sob relatoria de Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), era considerada muito ampla e com brechas que poderiam beneficiar Bolsonaro.

O projeto de agora, apresentado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), perdoa todos os crimes contra o estado democrático de direito de quem tenha participado diretamente dos ataques na Praça dos Três Poderes, mas não exclui a responsabilização civil pelos danos causados ao patrimônio público.

Em abril, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), admitiu que o texto original poderia passar por mudanças, e a base governista sinalizou que poderia aceitar a tramitação de um texto mais brando. Líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE) defendeu a revisão de “injustiças na dosimetria” de penas, mas sem perdoar os mentores do plano.

Estadão conteúdo