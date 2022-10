‘Pistoleiro’, ‘abortista’ e ‘descompensado’; veja falas que marcaram debate para presidente

Os candidatos Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) trocaram acusações e várias vezes afirmaram que o rival estava mentindo

Prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, reajuste do salário mínimo e escândalos de corrupção foram alguns dos temas do último debate da eleição presidencial, promovido pela TV Globo nesta sexta-feira (28).

Os candidatos Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) trocaram acusações e várias vezes afirmaram que o rival estava mentindo. O petista ainda obteve direitos de resposta por declarações consideradas ofensas pessoais.

Veja algumas das principais frases do debate:

Fotos; Evaristo Sá/ AFP

“Mentiroso, não vai responder? Não vai responder sobre os teus programas eleitorais gratuitos?

Jair Bolsonaro no início do programa, questionando afirmações do PT no horário eleitoral

“Parece que o meu adversário está descompensado, porque ele é um samba de uma nota só. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva criticando a repetição de Bolsonaro sobre a reclamação relacionada ao horário eleitoral

Mauro Pimentel/ AFP

“O que você vai fazer para reinserir o Brasil no mundo? Ou você vai continuar isolado, pior do que Cuba? Você está sozinho. Como é que você vai abrir relações com outros países?

Lula em crítica à política externa

“O mundo árabe me recebe de braços abertos. Falei com o [Joe] Biden há pouco tempo. Converso com todo mundo.

Bolsonaro em resposta sobre as Relações Exteriores

“Ele recebeu o governo de um golpista chamado Michel Temer, do qual ele ajudou a derrubar a Dilma.

Lula em crítica ao impeachment de 2016

“Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à Justiça. Mas, como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Disse isso com base em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal.

William Bonner respondendo a crítica feita por Bolsonaro sobre fala em entrevista

“Ele fica mentindo nos programas eleitorais para tentar ganhar voto das pessoas mais desavisadas. Isso é um estelionato. É levar o terror para os mais humildes, mais pobres, uma proposta que eu não tenho.

Bolsonaro novamente criticando o programa do PT na TV

Lula e Bolsonaro participam do último debate das eleições

“Esse cidadão se preparou para vir aqui preocupado com o programa de televisão [horário eleitoral] que eu não assisto. Eu não assisti hoje, não assisti em 94, em 98, em 89 porque eu tenho o que fazer. Eu não vou ficar vendo programa de televisão. Quem vê o programa de televisão é quem faz o programa de televisão e quem está em casa. Eu estava na rua conversando com o povo.

Lula rebatendo o rival

“Trinta anos atrás? Eu posso mudar, ué.

Bolsonaro respondendo fala de Lula que mencionava declaração do atual presidente, dada em 1992, sobre pílula abortiva; o presidente chamou o rival posteriormente de ‘abortista’

“A Jovem Pan por acaso é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com um pedido de isonomia.

Lula rebatendo reclamação do rival sobre decisões da Justiça Eleitoral

MAURO PIMENTEL/ AFP

“Para de mentir, Lula. Será que eu vou ter que dar uma… exorcizada em você para você deixar de mentir?

Bolsonaro novamente acusando o rival de mentir

“Eu sinceramente queria pedir desculpas para a Rede Globo de Televisão. Porque esse comportamento insano é o que vem governando o Brasil praticamente há quatro anos.

Lula criticando a postura do adversário

“Enrolou a língua, não deu para entender quase nada aqui.

Bolsonaro sobre pergunta feita pelo adversário

“Ele montou um comitê de crise, vocês conhecem alguns deputados que participavam, que não orientava ele para combater a crise [da pandemia], orientava ele para negar, negar que a crise era grave.

Lula trazendo o tema da Covid

“Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. A governadora do Rio Grande do Norte também comprou, então não venha com essa historinha de comprar Viagra; é usado para tratamento, como próstata.

Bolsonaro rebatendo declaração sobre a compra das pílulas para as Forças Armadas

“Essa resolução aqui que você tirou aqui do seu programa, que você não botou no papel. Vamos lá: criar o Tribunal de Manaus, para julgar Bolsonaro e seus cúmplices. Olha só, criar o Tribunal de Manaus. Outra Comissão da Verdade.

Bolsonaro falando sobre documento interno do PT

“Como você não tem partido político, toda eleição você aluga um partido, você não criou partido, não tem programa, não tem manifesto, então você não sabe o que é o PT, que é o partido que mais funciona nesse país democraticamente.

Lula rebatendo crítica do adversário

“Não tem corrupção, não é igual ao teu. Eu posso até falar palavrão de vez em quando, e eu me desculpo. Eu falo palavrão, mas não sou ladrão.

Bolsonaro falando sobre os processos enfrentados pelo adversário

“Ele acabou de tentar esconder Roberto Jefferson, o pistoleiro dele, o homem das armas, o homem de confiança dele. O homem que recebeu a Polícia Federal a tiros e fui eu que escondi? Fui eu que escondi? Quem é que mandou o ministro da Educação ir para os Estados Unidos em avião da FAB? Fui eu? Não, as coisas que eu fazia era na luz do dia.

Lula falando sobre a prisão ocorrida no interior do Rio, no domingo

MAURO PIMENTEL / AFP

“O Roberto Jefferson explodiu o teu governo, Lula. O mensalão. Atrás disso veio o petrolão, veio tudo. Bolsonaro lembrando de quando o ex-deputado delatou o esquema de corrupção

“Nunca antes na história do Brasil um presidente tratou eles [prefeitos] com a dignidade e com o respeito que eu tratei

Lula resgatando bordão de seus tempos na Presidência

“Muito obrigado, meu Deus. Se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir mais um mandato de deputado federal.

Presidente da República. Bolsonaro em ato falho no encerramento do debate