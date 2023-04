Pimenta confirma que Lula estuda fazer lives semanais nas redes sociais

De acordo com o ministro, o formato e a frequência dessas transmissões, contudo, ainda serão discutidos após a viagem do presidente à China

O ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo, Paulo Pimenta, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda fazer lives semanais nas redes sociais, uma marca do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o ministro, o formato e a frequência dessas transmissões, contudo, ainda serão discutidos após a viagem do presidente à China.

“O presidente Lula quer se dirigir diretamente à população”, disse Paulo Pimenta após a reunião ministerial que marcou os 100 dias do governo. O ministro ponderou que a possível adoção das lives não vai significar a interrupção das coletivas da imprensa ou da concessão de entrevistas por parte de Lula.

Estadão conteúdo