PGR tem 24h para avaliar soltura de ex-comandante da PMDF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie e se manifeste sobre o pedido de soltura do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Fábio Augusto Vieira.

O pedido da defesa de Vieira ocorreu após o interventor da segurança pública do DF, Ricardo Cappelli, divulgar o relatório final com detalhes sobre o ato antidemocrático ocorrido no último dia 8.

O ex-comandante foi preso por ordem de Moraes por suposta omissão ou conivência no ato. Segundo o pedido, o próprio relatório prova sua inocência.

O documento da defesa ainda cita que Vieira esteve pessoalmente no ato tentando impedir os avanços do grupo.

No último dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto.