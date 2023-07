PGR pede dados sobre seguidores de Bolsonaro; entenda

Com os dados, a PGR pretende apurar eventuais manifestações de Bolsonaro a favor dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (18), acesso aos dados de identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

Segundo o subprocurador Carlos Frederico Santos, que fez o pedido ao ministro Alexandre de Moraes, com os dados ele pretende apurar eventuais manifestações de Bolsonaro a favor dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Na data, um grupo de contrários ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto.

Em nota divulgada à imprensa, a procuradoria afirma que o acesso às informações de seguidores servirá apenas para medir o alcance das postagens.

“O órgão esclarece que essas pessoas não estão sendo investigadas nem terão seus dados expostos. O objetivo do pedido é obter informações que permitam avaliar o conteúdo e a dimensão alcançada pelas publicações do ex-presidente em relação aos fatos ocorridos em 8 de janeiro nas redes sociais”, escreveu o órgão.

O subprocurador também reiterou que a investigação envolve apenas o ex-presidente Bolsonaro. Santos lembrou entre os seguidores estão pessoas que acompanham as redes sociais de Bolsonaro por serem admiradores, por curiosidade ou motivação profissional.

“Impõe-se dimensionar o impacto das publicações e o respectivo alcance. Jamais iria investigar milhões de pessoas, seria até impossível fazer isso”, concluiu.

Bolsonaro foi incluído na investigação após publicar, no dia 10 de janeiro, um vídeo que questionava a legitimidade do resultado das eleições de 2022. A postagem foi apagada após a repercussão do caso, mas Moraes determinou que as plataformas preservem o material.

As informações são da Agência Brasil