PF quer devolver celulares de Ibaneis e Valdemar Costa Neto

A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que os aparelhos celulares que foram apreendidos já foram periciados.

Os celulares pertencem a Ibaneis Rocha, governador do DF afastado, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF, e Marília Ferreira de Alencar, coordenadora de Operações Policiais do DF. Todos foram considerados envolvidos de alguma forma nos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro.

Segundo o documento da PF, que foi assinado pelo delegado Raphael Soares Astini, a perícia do Instituto Nacional Criminalístico já extraiu os dados dos aparelhos, então eles não interessam mais à investigação. Por isso, o delegado pediu a Moraes que os aparelhos sejam devolvidos aos seus donos.

Ontem, o ministro atendeu ao pedido da PF e devolveu o celular do senador Marcos do Val, que também estava sob investigação.