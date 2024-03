PF indicia Bolsonaro por fraude em carteira de vacinação

Nesta terça-feira (19), a Polícia Federal indiciou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público.

A Controladoria Geral da União (CGU) já havia aberto um inquérito por constatar que havia falsificação no documento de vacinação da COVID-19.

Na época em que supostamente o ex-presidente foi vacinado, o servidor afirmou à CGU que Bolsonaro nunca esteve no local e os servidores da unidade de saúde negaram conhecer qualquer pedido feito para registrar a imunização do então chefe do Executivo.

Outra alegação da CGU é de que o lote da suposta vacina tomado pelo ex-presidente não estaria disponível na data em que teria acontecido a imunização na UBS Parque Peruche, em São Paulo.

Após ser indiciado, o processo do ex-presidente será julgado pelo Ministério Público Federal (MPF).

Além de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) estão na lista de indiciados pela PF. Bolsonaro e seus apoiadores ficaram marcados durante a pandemia pelas campanhas contra a aplicação da vacina da COVID-19.