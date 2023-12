PF amplia apuração sobre ataque hacker

Na noite de segunda-feira, um hacker publicou mais de 30 mensagens no perfil de Janja, que tem mais de 1,2 milhão de seguidores

São Paulo, 14 – A Polícia Federal já realizou seis diligências, entre terça e ontem, em busca de informações sobre a invasão à conta da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no X (antigo Twitter). Na noite de segunda-feira, um hacker publicou mais de 30 mensagens no perfil de Janja, que tem mais de 1,2 milhão de seguidores.

As buscas foram feitas no Distrito Federal e em Minas Gerais. Os investigadores apontam que nas apurações observou-se que os suspeitos “tinham perfis e postagens na plataforma Discord, participando de grupos que trocavam mensagens de caráter misógino e extremista”. Segundo a PF, o inquérito agora não mira só a invasão, mas também crimes de ódio, “como postagens de caráter ofensivo contra autoridades públicas federais”.

Um dos alvos foi João Vítor Corrêa Ferreira, de 25 anos, morador de Ribeirão das Neves (MG), produtor de conteúdo musical. Na plataforma Spotify, sob o apelido “Maníaco”, ele publicava faixas musicais de rock com apologias ao racismo, à misoginia e ao nazismo. O perfil do “Maníaco” já está fora do ar no Spotify, mas as músicas têm sido republicadas por terceiros no YouTube.

