Pesquisa aponta permanência de Lula na liderança da corrida eleitoral

Na média dos cenários testados, Lula soma 46% da preferência do eleitorado, somando um ponto em relação à pesquisa anterior feita no mês passado

A corrida presidencial das eleições de outubro mantém uma liderança folgada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em segundo lugar, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também segue em vantagem sobre os demais presidenciáveis. A pesquisa que apontou os novos números foi realizada pela Genial/Quaest e divulgada nesta quarta-feira (9).

Na média dos cenários testados, Lula soma 46% da preferência do eleitorado, somando um ponto em relação à pesquisa anterior feita no mês passado. Bolsonaro vem em segundo com 24%, ante 23% na sondagem anterior.

A chamada terceira via conta com a briga acirrada entre o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) com 8%, ante 9% na pesquisa anterior, e Ciro Gomes (PDT), com 7%, ante 5%, muito longe dos primeiros colocados.

Possíveis candidatos, como o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o deputado federal André Janones (Avante-MG), a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Felipe D’Àvila (Novo) não passam de 3% da preferência nos cenários simulados.

Na pesquisa espontânea, quando não é apresentada ao eleitor uma lista de possíveis candidatos, a briga entre Lula e Bolsonaro está mais próxima. O ex-presidente tem 28%, enquanto que o atual Chefe de Estado ficou com 16%. Outros somam 4%. Entretanto, 48% seguem indecisos.

O prazo definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definição de candidaturas é 15 de agosto.

Cenários do 2º turno

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento apontou ainda que Lula venceria todos os adversários em um eventual segundo turno. No duelo apontado como mais provável pela pesquisa, o petista venceria Bolsonaro por 54% a 30%.

A sondagem apontou ainda que 51% têm uma avaliação negativa do governo Bolsonaro, um ponto percentual a mais que na pesquisa do mês passado, ao passo que 22% veem a gestão de forma positiva, mantendo o patamar de janeiro, e 25% a veem como regular, também mesmo patamar do levantamento anterior.

Na pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, o instituto Quaest ouviu 2 mil pessoas entre os dias 3 e 6 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.