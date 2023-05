Peço a Deus que Cid não tenha errado, diz Bolsonaro sobre silêncio de aliado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou, nesta quinta-feira (18), seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid

João Gabriel

Brasília, DF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou, nesta quinta-feira (18), seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que ficou em silêncio durante seu depoimento à Polícia Federal (PF). Ele disse ainda que torce para que o ex-auxiliar não tenha feito nada de errado.

“Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que ele não tenha errado”, afirmou.

“O que vi agora, no rodapé de uma TV, é que ele ficou em silêncio. Isso é ele com o advogado dele [que decidem], ele foi um excelente oficial do Exército, é jovem ainda”, completou.

Bolsonaro disse ainda que já prestou seu depoimento à PF e que não tem falado com seu ex-ajudante de ordens, que atualmente está preso no âmbito da investigação sobre fraudes em cartões de vacinação.

O ex-presidente esteve no Senado nesta quinta.