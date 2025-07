PDT vai filiar ex-governador Requião, crítico da gestão Lula

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião e o deputado estadual Requião Filho vão se filiar ao PDT no próximo dia 16, após um período turbulento no PT.

Ex-emedebistas, pai e filho concordaram em se filiar ao PT em 2022, dispostos a criar um palanque regional para o então candidato e hoje presidente Lula (PT). Mas a relação estremeceu após a vitória de Lula nas urnas, e a dupla passou a fazer críticas a medidas adotadas pelo governo federal petista.

“Nós entramos na campanha para derrotar o Guedes o Bolsonaro e o liberalismo econômico para mudar as coisas. Nada mudou, está sendo um desastre”, disse recentemente o ex-governador no X (ex-Twitter), rede social que ele costuma utilizar para atacar Lula 3.

Requião pai foi o primeiro a deixar o PT, no início de 2024, alegando ter sido ignorado pelo partido após as eleições. Sempre repetiu, contudo, que não se arrependia do engajamento na campanha pró-Lula contra “a tragédia bolsonarista”.

Ainda no ano passado, Requião concorreu à Prefeitura de Curitiba filiado a um partido nanico, o Mobiliza. Fez apenas 1,8% dos votos válidos e se desfiliou após a derrota. O flerte com o PDT começou logo na sequência em conversas com o ex-ministro Carlos Lupi.

Requião Filho saiu do PT em abril e logo confirmou ao PDT local que entraria na sigla. Nesta quinta-feira (3), ele anunciou a cerimônia formal de filiação dele e de seu pai no dia 16 na sede do partido em Brasília.

“É um partido que tem história. Aqui no sul, como o brizolismo como um todo, é um partido de posições claras. E a nossa ideia seria, junto com esse time que já está aí, reconstruir esse partido e dar a ele novamente a importância que ele já teve na política nacional”, disse Requião Filho em sua rede social.

Ele está no terceiro mandato como deputado estadual e apresenta seu nome como uma possibilidade à corrida ao governo do Paraná em 2026.

No Paraná, o PDT tem hoje apenas um representante na Assembleia Legislativa -o deputado estadual Goura- e se posiciona de forma crítica ao governo estadual, de Ratinho Junior (PSD), ao lado da bancada petista.

Nacionalmente, o partido entrou em atrito com a gestão Lula após a demissão de Lupi do Ministério do Trabalho, em maio. A bancada do partido na Câmara anunciou rompimento com o governo na ocasião;