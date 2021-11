PDT de SP culpa parte da esquerda por cancelamento de ato contra Bolsonaro

Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência do PDT, foi vaiado e alvo de uma tentativa de agressão na última manifestação, em 2 de outubro

Camila Mattoso, Fabio Serpião e Guilherme Seto

SÃO PAULO, SP

O PDT paulistano culpa em nota o “sectarismo de parte da esquerda” pela não realização dos atos contra Jair Bolsonaro nesta segunda (15), feriado da Proclamação da República. Em texto assinado pelo presidente municipal, Antonio Neto, o partido afirma que os ataques a lideranças nas últimas manifestações prejudicaram a construção de uma frente ampla contra Bolsonaro.



Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência do PDT, foi vaiado e alvo de uma tentativa de agressão na última manifestação, em 2 de outubro. “Parece realmente que derrubar Bolsonaro não é prioridade para alguns, que preferem deixá-lo sangrando para que ele supostamente chegue mais fraco às eleições do ano que vem. Uma aposta arriscada que coloca em risco a nossa democracia”, diz a nota do PDT.



Como mostrou a Folha, a oposição ao presidente desistiu de sair às ruas nesta segunda e passou a admitir o fim dos grandes atos contra o presidente. Os movimentos, centrais sindicais, partidos e entidades responsáveis pela Campanha Fora Bolsonaro aderiram à manifestação prevista para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. ​