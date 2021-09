PDT convoca partidos para discutir impeachment de Bolsonaro

Nesta quarta-feira (8), o Partido Democrático Brasileiro (PDT) convocou os partidos para uma reunião, às 19h de modo virtual, para discutir o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A articulação é do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e comparecerão PT, PSOL, Solidariedade, Rede e Cidadania. MDB, PSDB, DEM, PSL E PSD não responderam se participarão do encontro. DEM E PSL soltaram uma nota de repúdio ao discurso de Bolsonaro, nas manifestações com pautas antidemocráticas no 7 de setembro. "Repudiamos com veemência o discurso do senhor presidente da República ao insurgir-se contra as instituições de nosso país", diz a nota. O documento diz que os partidos entendem que a liberdade é o principal instrumento democrático e não pode ser usada para fins de discórdia, disseminação de ódio, nem ameaças aos pilares da própria democracia. "Não existe independência onde ao cidadão não se garantem as condições para uma vida digna. O Brasil real pede respostas enérgicas e imediatas. Coloquemos as mãos à obra.