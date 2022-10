PDT anuncia apoio a Lula no 2º turno

Ciro Gomes não se pronunciou após a reunião, e ainda não foi informado se o político aparecerá em imagens de apoio ou só vai declarar o voto

Após reunião com líderes do partido, o PDT anunciou apoio unânime ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o 2º turno. Ciro, que está em Fortaleza, participou do evento de forma online.

Segundo o presidente do partido, Carlos Lupi, a decisão é apoiada de forma integral por Ciro, que foi o candidato do PDT à presidência, mas ficou em 4º lugar. Lupi já havia anunciado que nunca apoiaria Bolsonaro, e apresentou ao PT três propostas de seu partido.

Ciro Gomes não se pronunciou após a reunião, e ainda não foi informado se o político aparecerá em imagens de apoio ou só vai declarar o voto no candidato petista.

O PT agora aguarda a definição de apoio de outros partidos. Ontem, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, declarou apoio, mas falta a oficialização partidária. O MDB, que teve Simone Tebet como candidata, ainda não se reuniu para definir quem apoiará no 2º turno.

1º turno

Diferente do que mostravam as pesquisas eleitorais, o 1º turno foi bem acirrado. Buscando a reeleição, Bolsonaro (PL) venceu em 12 estados e no Distrito Federal, recebendo 51.072.345 votos, equivalente a 43,20%, enquanto Lula (PT) levou a melhor em 14 estados, com 57.259.504 votos, ou 48,43% do total de votos válidos.

Por isso é tão importante conseguir o apoio dos demais candidatos e partidos no 2º turno. Tebet, que ficou em 3º, recebeu 4.915.423 votos, 4,16%. Ciro, em 4º, foi votado por 3.599.287 eleitores, 3,04%.