PC do B de SP decide apoiar Haddad e gera reclamação de França

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O diretório estadual do PC do B em São Paulo aprovou, no último sábado (19), resolução declarando apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad (PT) para o governo do estado.

A decisão, tomada de forma praticamente unânime, irritou o ex-governador Márcio França (PSB), segundo a reportagem apurou.

Um evento entre os comunistas e Haddad que ocorreria nesta segunda (21) para formalizar o apoio acabou sendo desmarcado, numa tentativa de contornar o mal-estar com França. Mas a decisão está tomada e deverá ser anunciada ainda nesta semana.

“Temos relações muito boas com Márcio França, Fernando Haddad e Guilherme Boulos (PSOL). Lutamos pela união desse campo, mas somos da opinião de que neste momento o Haddad reúne mais atributos políticos para disputar a eleição para governador”, afirmou Rovílson Brito, presidente do diretório estadual do PC do B.

A decisão foi comunicada pela presidente nacional da legenda comunista, Luciana Santos, a França, no próprio final de semana.

A reportagem tentou contato com ex-governador Márcio Fran​ça, mas não teve resposta até a conclusão deste texto.