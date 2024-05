CATIA SEABRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Palácio do Planalto escolheu Paulo Pimenta, atualmente no comando da Secom (Secretaria da Comunicação), para a função de ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, estado atingido por uma calamidade climática.

Laércio Portela, que já atuou na comunicação dos primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumirá interinamente o posto de Pimenta.