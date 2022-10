Parlamentares dizem que Boris Johnson tem apoio suficiente para concorrer

Ele é o segundo a atingir o apoio mínimo necessário para se candidatar, após o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak

Membro conservador do Parlamento britânico, James Duddridge afirmou que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson já tem o apoio de mais de 100 membros do Partido Conservador, o que permite a ele concorrer de novo ao cargo, após a renúncia de Liz Truss. Ele é o segundo a atingir o apoio mínimo necessário para se candidatar, após o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak.

Johnson renunciou ao cargo há cerca de três meses após uma série de escândalos provocar uma crise política no Reino Unido. Outro apoiador de Johnson, o parlamentar Ben Bradley admitiu, em postagem no Facebook, que o ex-premiê “cometeu erros no passado”, mas considera seu potencial “animador” e tem recebido respostas “extremamente positivas” sobre um possível retorno de Johnson, ao consultar colegas.

“Assinei seus papéis de nomeação para a eleição de liderança na próxima semana”, anunciou Bradley, em ação que abre caminho para que Johnson concorra novamente ao cargo de primeiro-ministro britânico.

Estadão Conteúdo