Para Haddad, CPMI dos atos golpistas não deve atrapalhar agenda econômica do governo

A divulgação de imagens de agentes do GSI em meio a golpistas dentro do Palácio do Planalto culminou com a demissão do ministro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta segunda-feira, 24, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro não deve atrapalhar a agenda econômica do governo – sobretudo o arcabouço fiscal – no Congresso. “Acredito que não, porque está tudo tão claro sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ninguém tem dúvida sobre o que aconteceu, da tentativa de se criar no Brasil um ambiente de ruptura institucional. Não resta dúvida de que houve uma tentativa vil de comprometer a democracia brasileira”, respondeu A divulgação de imagens de agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em meio a golpistas dentro do Palácio do Planalto culminou com a demissão do ministro do GSI, general Gonçalves Dias. Leia também Confira o que falta para se criar a CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

