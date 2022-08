“Para Bolsonaro, o caos da pandemia era interessante”, diz autor de livro

Amado entende que Bolsonaro dobrou a aposta pela radicalização ideológica e agiu pelo caos como motor do bolsonarismo.

Por João Canizares

Agência CEUB/Jornal de Brasília

O caos da pandemia e a ação autoritária e atabalhoda do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de covid-19 formam a tônica principal do livro Sem Máscara (443 páginas, Companhia das Letras) do jornalista Guilherme Amado, que ele acaba de lançar.

Amado entende que Bolsonaro dobrou a aposta pela radicalização ideológica e agiu pelo caos como motor do bolsonarismo.

O autor entende que a situação de caos interessou ao presidente, em função de que ele poderia representar um protagonismo de enfrentamento na posição de força. “O histórico na vida dele de militar e como político mostram como ele age”.

Jair Bolsonaro posicionou-se em diferentes momentos durante a pandemia contrário a lock down ou mesmo a afastamentos sociais. O presidente também fez manifestações contra medidas como o uso de máscara e também contra a vacina.

O jornalista revela que conseguiu acesso a depoimentos e documentos que mostram bastidores da desinformação causada pelo presidente e aliados do governo. “Entrevistei pessoas por 17 horas que se abriram mais do que acontecia no dia a dia”.