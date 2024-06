Paes tem 51% no Rio, contra 11% de Ramagem e 8% de Tarcísio Motta, aponta Quaest

ITALO NOGUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem liderança folgada das intenções de voto para a reeleição ao cargo, de acordo com pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira (18) pela Quaest.

Paes tem 51% das intenções de voto, patamar que poderia lhe garantir a reeleição em primeiro turno. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece em segundo com 11%, em empate técnico com o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 8%.

Em seguida aparecem o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), com 4%, e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 2%. Declararam estar indecisos 4% dos entrevistados, enquanto 20% afirmaram que pretendem anular o voto ou não comparecer às urnas.

A pesquisa foi realizada de quinta-feira (13) a domingo (16) e ouviu 1.145 eleitores, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-04459/2024.

A Quaest simulou uma disputa de segundo turno entre Paes e Ramagem, cenário no qual o prefeito tem 57% das intenções de voto contra 27% do ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Declararam votar nulo ou não votar 14% dos eleitores, enquanto 2% ficariam indecisos.

A pesquisa indica potencial de crescimento de Ramagem quando associado ao nome de Jair Bolsonaro (PL), principal padrinho da pré-candidatura. Quando o deputado é associado ao apoio do ex-presidente, as intenções de voto em primeiro turno vão para 29%.

Paes, por sua vez, quando tem seu nome associado ao endosso do presidente Lula (PL), tem 47% da preferência do eleitorado.

Os dados explicam a intenção de Ramagem em nacionalizar o debate eleitoral. Paes, por sua vez, tenta ampliar seu arco de alianças para evitar que sua campanha de reeleição seja associada apenas a Lula.

O levantamento da Quaest é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.