Padilha: vamos repetir dupla de sucesso entre Congresso e Executivo em 2024

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre a relação entre o Governo e Congresso, na abertura do ano legislativo, nesta segunda-feira, 5. Com elogios ao Legislativo, Padilha disse que espera “repetir essa dupla de sucesso nesse ano de novo”, e falou que o governo “não rompeu e nunca romperá” com as duas Casas.

“O Congresso Nacional foi muito importante no ano passado para salvarmos a democracia. Toda a postura do Congresso Nacional, do presidente das duas Casas”, declarou, em entrevista coletiva nesta tarde. O ministro também destacou a atuação do Congresso na aprovação do arcabouço fiscal, da recriação de políticas sociais e no processo de “reposicionar o Brasil no mundo”.

“A mensagem do presidente ao Congresso Nacional reforça essa busca ao diálogo e ao compartilhamento de agenda” , continuou, dizendo que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma ótima relação com as lideranças. “O governo em nenhum momento rompeu, e nem nunca romperá a relação com o Congresso Nacional”, disse. “Este governo, sob a liderança do governo Lula não gera conflito, não entra em conflito”, continuou.

Padilha também ressaltou um dos focos deste ano é a atenção do governo a medidas que possam significar qualquer “desequilíbrio do orçamento público”. “O Congresso, tenho certeza absoluta, fará uma dupla com o governo federal para garantir a saúde das contas públicas, para dar continuidade ao processo de reforma tributária no País, para ampliarmos o crédito para as famílias, das micro e pequenas empresas”, disse.

