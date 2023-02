Padilha diz que não tratou com Haddad de indicações de diretores do BC

Alexandre Padilha afirmou que não tratou com Fernando Haddad sobre as indicações que o governo fará para duas diretorias do BC

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda, 6, que não tratou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as indicações que o governo fará para duas diretorias do Banco Central (BC). Os mandatos do diretor de Política Monetária, Bruno Serra, e do diretor de Fiscalização, Paulo Souza, vencem em 28 de fevereiro. Se novos nomes forem indicados para as vagas, precisarão ser sabatinados pelo Senado Federal. Leia também Líder do governo na Câmara diz que reforma tributária será fusão entre PECs

Padilha: Governo vai manter defesa do voto de qualidade do Carf

Remoção de tatuagem se torna cada vez mais frequente Entretanto, Padilha declarou que a prerrogativa para indicar os novos diretores do BC é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que ele seguirá o que diz a lei. Lula tem criticado publicamente os juros, que considera elevados no País, e também a independência do BC e o patamar das metas de inflação. Estadão Conteúdo