Pacheco se reúne com ministros do STF após ataques que destruíram sede da Corte

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniram na tarde desta quinta-feira, 12. Pacheco fez uma visita à Corte para manifestar solidariedade após os ataques sofridos pelo tribunal no último domingo, 8.

No encontro, Rosa apresentou a Pacheco o planejamento de reconstrução do edifício-sede do STF, depredado por vândalos bolsonaristas que invadiram também o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, provocando destruição do patrimônio público O presidente do Senado estava em viagem internacional no dia dos ataques.

Também participaram do encontro os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, segundo nota divulgada pela assessoria do STF.

