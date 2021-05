Pessoas presentes afirmaram que Pacheco falou em cautela, mas disse ser necessário ter ousadia para simplificar o sistema tributário do país

Camila Mattoso

Brasília, DF

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse na manhã desta quinta (20) que o Congresso não pode errar na análise da reforma tributária. Em seminário na Confederação Nacional da Indústria, Pacheco disse a empresários que vai se reunir com Arthur Lira (PP-AL) nesta tarde para discutir os caminhos da reforma.

Pessoas presentes afirmaram que Pacheco falou em cautela, mas disse ser necessário ter ousadia para simplificar o sistema tributário do país. O modelo de reforma está indefinido desde que Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, extinguiu a comissão que debatia o texto do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, Lira analisa seguir a vontade do governo federal e fatiar a reforma entre cinco relatores.

À Folha de S. Paulo, o 1º vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, disse que a proposta do governo é uma “pizza de vento”.​ Pacheco defendeu na CNI a utilização do relatório produzido pela comissão extinta por Lira e afirmou que a reforma não pode ser discutida em um ambiente de conflito. No encontro, Pacheco acordou ainda a privatização da Eletrobras, aprovada na Câmara, e disse que vai designar um relator e que ela será analisada dentro do prazo.