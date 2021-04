Pacheco decide por ampla CPI da Covid

No pronunciamento, o chefe da Casa decidiu que os requerimentos de Randolfe Rodrigues (Rede) e Eduardo Girão (PODEMOS) tem relações conexas

Ao final do rito de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (Democratas) leu o requerimento do processo de investigação. No pronunciamento, o chefe da Casa decidiu que os requerimentos de Randolfe Rodrigues (Rede) e Eduardo Girão (PODEMOS) tem relações conexas.

A CPI foi instaurada nesta terça-feira (13) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, determinar na última quinta-feira (8) a instalação do processo de investigação.

“Com referência à conexão dos requerimentos e dos fatos neles extendidos, a presidência, esclarece que a apuração conjunta de fatos determinados pode se dar tanto no caso de ampliação do objeto de uma CPI já em funcionamento, quanto no caso de reunião de requerimentos apresentados contemporâneamente, destacou Pacheco.

Além disso, o senador explicou que a decisão pela ampla CPI atendeu ao último ponto mencionado, da união de requerimentos.

“Essa última é exatamente a hipótese de que tratamos hoje nesta Casa e que fundamenta a juntada dos requerimentos, respeitando a precedência do requerimento apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, por regra regimental.”, concluiu o presidente do Senado.

Quanto ao pedido realizado pelo senador Eduardo Girão, Pacheco afirmou que o requerimento deve ser analisado de forma limitada quanto a fiscalização das ações de prevenção da Covid-19 nos estados brasileiros.

Confira quais são os senadores indicados pelos partidos:

PT: Humberto Costa (PT-PE) / suplente Rogério Carvalho (PT-SE)

PSDB, PSL e Podemos: Tasso Jereissati (PSDB-CE)

PSD: Otto Alencar (PSD-BA) e Omar Aziz (PSD-AM)

Progressistas, Republicanos e MDB: Ciro Nogueira (Progressistas-PI), Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM) / suplente: Jader Barbalho (MDB-PA).

Rede, PDT e PSB, Cidadania: Randolfe Rodrigues (Rede-AP) / suplente Alessandro Vieira (Cidadania-SE)