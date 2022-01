Pacheco decide manter sessões semipresenciais no Senado por enquanto

Há dúvida sobre o ritmo dos trabalhos legislativos em fevereiro, após o fim do recesso parlamentar

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu manter as sessões semipresenciais na Casa por enquanto, com possibilidade de votação remota ou presencial. Há dúvida sobre o ritmo dos trabalhos legislativos em fevereiro, após o fim do recesso parlamentar.

Deputados e senadores preveem uma agenda fraca na retomada dos trabalhos legislativos no Congresso.

Com reuniões remotas e as movimentações para as eleições de outubro nos redutos políticos, parlamentares afirmam que projetos polêmicos não devem ser pautados no próximo mês.

