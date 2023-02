Pacheco: Assumo presidência com humildade, responsabilidade e comprometimento

Reeleito ao comando do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) agradeceu os 49 votos recebidos – 8 a mais do que os 41 necessários

Reeleito ao comando do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) agradeceu os 49 votos recebidos – 8 a mais do que os 41 necessários para lhe garantir a recondução ao cargo -, e também a sua legenda. Três parlamentares do PSD anunciaram nesta terça, 31, apoio aberto no adversário Rogério Marinho (PL-RN), que teve a adesão de 32 senadores.

Ele prometeu “humildade, responsabilidade e comprometimento” e disse que buscará “desempenhar esse papel em obediência à Constituição Federal, às leis de nosso ordenamento jurídico e ao Regimento Interno desta Casa”.

Pacheco também cumprimentou Marinho e o outro adversário, Eduardo Girão (Podemo-CE), que abriu mão da candidatura no início da sessão e anunciou apoio no ex-ministro do Desenvolvimento Regional

