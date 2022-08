Pablo Marçal promete país mais próspero do mundo até o fim da década

‘O Brasil corre um grande risco se me colocar na Presidência: se tornar a nação mais próspera da Terra até o final da década’, disse Marçal

O candidato à Presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal, prometeu em discurso feito na segunda-feira (22) que, caso eleito, vai tornar o Brasil o país mais próspero do planeta até o final da década. Marçal disse ainda que não está preocupado com questões ideológicas, mas sim com o futuro do país.

“O Brasil corre um grande risco se me colocar na Presidência: o risco do Brasil se tornar a nação mais próspera da Terra até o final dessa década”, escreveu. “É um grande risco me colocar lá porque eu não vou ficar militando questões ideológicas. Eu estou preocupado com o futuro do Brasil”, acrescentou. As declarações foram postadas nas redes sociais.

Na agenda de ontem também estava previsto que o candidato concederia uma entrevista para Rádio Trianon, em São Paulo, pela manhã. À tarde, o candidato tinha programado uma reunião com sua vice Pérola Neggra e, à noite, uma entrevista para o jornal Gazeta do Povo.

Com informações da Agência Brasil