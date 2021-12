Outdoors com críticas a Bolsonaro são instalados em SP e BH

Na capital mineira, os outdoors foram instalados nas avenidas Barão Homem de Melo, Tereza Cristina e Tancredo Neves

Outdoors com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) foram instalados em São Paulo e em Belo Horizonte na quinta-feira (9). No total, são sete painéis, com mensagens sobre o preço dos combustíveis, a fome no país e com referências às mansões onde vivem os filhos do chefe do Executivo federal.

Na capital mineira, os outdoors foram instalados nas avenidas Barão Homem de Melo, Tereza Cristina e Tancredo Neves. Um deles destaca o preço da gasolina, que já passa de R$ 7 em algumas regiões do país. “Bolsocaro, é melhor Jair se endividando”, diz o texto, acompanhado da imagem de uma bomba de combustíveis e do rosto do presidente. Em outro cartaz instalado em Belo Horizonte, o mandatário é chamado de “traidor”.

Já São Paulo recebeu quatro outdoors. Eles estão localizados na rodovia Anchieta (sentido litoral) e na estrada dos Alvarengas, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. “Fome para o povo, mansão para os filhos”, diz o texto de um dos painéis, que também tem a foto do presidente. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua mulher, a dentista Fernanda Antunes Bolsonaro, compraram por cerca de R$ 6 milhões uma casa em Brasília.

Em agosto, a colunista do UOL Juliana Dal Piva revelou que Jair Renan, o filho “04” de Bolsonaro, e sua mãe, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, segunda mulher do presidente, estavam morando desde junho em uma mansão no Lago Sul de Brasília. O imóvel é avaliado em R$ 3,2 milhões. “Bolsonaro é do centrão”, diz outro outdoor. Ele se filiou ao PL no fim de novembro.

Segundo o advogado Lucas Paulino, a instalação dos painéis é uma iniciativa conjunta dos movimentos Fora Bolsonaro Belo Horizonte e Fora Bolsonaro São Paulo “e diversos grupos e cidadãos que se unem na oposição contra o bolsonarismo”.