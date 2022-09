Ordem judicial encerra debate de candidatos ao Governo no Acre

Em nota, a empresa repudiou a decisão e afirmou que foram convidados os candidatos com partidos que têm representatividade

Géssica Brandino

São Paulo, SP

O debate entre candidatos ao Governo do Acre na noite desta terça-feira (27) foi encerrado após a realização de 2 dos 5 blocos previstos por causa de uma decisão judicial. O evento foi organizado pela Rede Amazônica, afiliada da Globo.

A desembargadora Denise Castelo Bonfim, juíza auxiliar e relatora do TRE-AC (Tribunal Regional Eleitoral do Acre), determinou que o candidato David Soares Hall (Agir) deveria participar do encontro.

Em nota, a empresa repudiou a decisão e afirmou que foram convidados os candidatos com partidos que têm representatividade de, no mínimo, cinco cadeiras no Congresso Nacional, como determina a resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O Agir -antes PTC (Partido Trabalhista Cristão)- não tem representação na Câmara e no Senado.

“A Rede Amazônica informa que irá impetrar todos os recursos judiciais cabíveis e representação no Conselho Nacional de Justiça pelo evidente abuso de autoridade ocorrida no Acre, que impediu o debate com os candidatos com representatividade no Congresso Nacional.”

Participavam do evento os candidatos Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Marcio Bittar (União Brasil), Mara Rocha (MDB), Nilson Euclides (Psol) e Sérgio Petecão (PSD).